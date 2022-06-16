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Врач назвал помогающий похудеть продукт

Врач-диетолог Гинзбург заявил, что вишня помогает похудеть

Фото: Roksolana Zasiadko / Unsplash

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, употребление которого поможет избавиться от лишнего веса. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гинзбург порекомендовал всем, кто хочет похудеть, включить в свой рацион вишню. По его словам, этот продукт является низкокалорийным.

Кроме того, как отметил врач, в вишне содержатся специфические пищевые волокна — пектины. «Пектины замедляют всасывание питательных веществ в кишечнике и удлиняют период сытости. То есть мы можем съесть меньше пищи, а чувствовать сытость дольше», — заявил Гинзбург.

Его коллега Сергей Агапкин рассказал еще об одном полезном свойстве вишни. Он заявил, что эта ягода защищает от подагры — заболевания, возникающего из-за высокого уровня мочевой кислоты в организме. «Есть исследования, которые показывают, что употребление вишни выводит избыток мочевой кислоты из организма», — подчеркнул он.

Ранее Гинзбург в программе «О самом главном» назвал напиток, укрепляющий иммунитет. Он сообщил, что таким свойством обладает лимонад с малиной.

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Евгения Наумова
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