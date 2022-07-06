Названа увеличивающая риск возникновения грибка обувь

Врач Ольга Чижевская: плохо «дышащая» обувь увеличивает риск возникновения грибка летом

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», глава компании «Подиатр» Ольга Чижевская назвала обувь, которая увеличивает риск возникновения грибка. Ее комментарий приводит «Газета.ру».

«Мозоли и грибок — спутники жарких летних дней. Дело в том, что споры грибковой инфекции очень любят теплые, темные и влажные места, такие как спортивные раздевалки. Теплой и влажной летом становится практически вся наша обувь, а значит, микозам — раздолье», — объяснила специалистка.

Чижевская призвала тщательно продумывать обувной гардероб и корректировать его летом. По ее мнению, необходимо избегать плохо «дышащей» обуви, например, резиновых сапог во время пребывания на даче.

Помимо этого, эксперт посоветовала делать солевые ванночки с каплей масла чайного дерева для профилактики кожных заболеваний. «Сухую кожу важно своевременно увлажнять — даже мелкие трещины могут быть входными воротами для инфекции», — заключила она.

Ранее в июле российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов назвал самую опасную летнюю обувь. По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят шлепанцы, балетки, сандалии и туфли на высоком каблуке. «Стопа в них не фиксирована, что часто приводит к различным травмам. Плоская жесткая подошва влияет на быструю утомляемость ног», — описал он вред от ношения шлепанцев.