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Россиянам назвали самую опасную летнюю обувь

Российский ортопед Юрий Коромыслов назвал шлепанцы и балетки самой опасной летней обувью

Фото: Gilles Seguin / Unsplash

Российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов назвал самую опасную летнюю обувь. Рассуждениями на эту тему он поделился с журналистами «Газеты.Ru».

По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят шлепанцы, балетки, сандалии и туфли на высоком каблуке. Например, шлепанцы относятся к пляжной обуви и не предназначены для долгих прогулок. «Стопа в них не фиксирована, что часто приводит к различным травмам. Плоская жесткая подошва влияет на быструю утомляемость ног», — уточнил он.

Кроме того, по той же причине следует отказаться от балеток и сандалий на плоской подошве, считает доктор. Он подчеркнул, что такая обувь не поглощает удары при ходьбе, что способствует возникновению болей в ногах и суставах. «Упомянутая подошва лишена поддержки сводов стопы и амортизации», — пояснил Коромыслов.

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Собеседник издания также заявил, что негативно сказываются на здоровье частые выходы в свет в туфлях на каблуке выше четырех сантиметров. Подобные модели при частой носке деформируют стопу, а также вызывают дискомфорт в ногах.

В заключение ортопед рассказал россиянам об опасности кроссовок и кед на плоской подошве летом. По мнению медика, такая обувь может привести к перегреву стоп и возможному развитию инфекций.

Ранее врач-косметолог Ольга Андриянова назвала бьюти-процедуры, которые опасно проводить в летнее время года. К ним дерматолог отнесла лазерную шлифовку кожи лица и тела, пилинги с применением кислот и биоревитализацию — метод, в котором применяются микроинъекции с гиалуроновой кислотой.

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Майя Пономаренко
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