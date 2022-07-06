На Украине предъявили обвинения зампреду правительства Херсонской области

Генпрокуратура Украины обвинила зампреда правительства Херсонской области в госизмене

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения заместителю председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства Алексею Ковалеву. Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований (ГБР) в его Telegram-канале.

Политик обвиняется в государственной измене и пособничестве властям России. По данным следствия, с 12 марта 2022 года «подозреваемый постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области». Кроме того, Ковалева признали виновным в поддержке действий Москвы по интеграции присоединенных территорий.

«Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйства региона», — добавили в сообщении.

4 июля были назначены чиновники на должности в правительстве Херсонской области. Новым главой правительства области назначили Сергея Елисеева.