Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения зампреду правительства Херсонской области

Генпрокуратура Украины обвинила зампреда правительства Херсонской области в госизмене

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения заместителю председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства Алексею Ковалеву. Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований (ГБР) в его Telegram-канале.

Политик обвиняется в государственной измене и пособничестве властям России. По данным следствия, с 12 марта 2022 года «подозреваемый постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области». Кроме того, Ковалева признали виновным в поддержке действий Москвы по интеграции присоединенных территорий.

«Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйства региона», — добавили в сообщении.

4 июля были назначены чиновники на должности в правительстве Херсонской области. Новым главой правительства области назначили Сергея Елисеева.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Норвегия пропустила ранее задержанные российские контейнеры для Шпицбергена
Бывшего замминистра культуры России Пирумова осудили к 8,5 годам за хищения
В России стартовали выборы лучших клиперов
Исландия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В России появился собственный биржевой индекс пшеницы
Дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной
Отказ ЕС сделать Грузию кандидатом в союз объяснили
На Украине предъявили обвинения зампреду правительства Херсонской области
Зерно засосало женщину и ее 13-летнего племянника подобно зыбучим пескам
Госдума приняла закон о наказании за участие в военных действиях против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.