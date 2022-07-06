Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за обнаруженных в лесу человеческих останков

В Новосибирской области нашли в лесу превратившееся в скелет тело женщины

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области после обнаружения в лесу человеческих останков возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 6 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, частично превратившееся в скелет тело нашли недалеко от автомобильной дороги у поселка Коченево. По предварительным данным, погибшая — женщина. Ее возраст и причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

20 мая сообщалось, что в Саратове во дворе дома рабочие нашли под землей останки нескольких человек.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Русские хакеры выложили данные тысячи сотрудников украинской разведки
В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности
В Херсонской области отключили YouTube и Instagram
IKEA ввела ограничения на заказ товаров
Бывший инспектор российской колонии пойдет под суд за побег заключенного
Стало известно о падении вертолета в российском регионе
Глава РАН пожаловался на низкие зарплаты ученых
Задержанного помощника главы МВД РФ Умнова поместили в ИВС на Петровке
Тинькофф банк стал оператором быстрых переводов за рубеж
В Индии родился ребенок с четырьмя руками и ногами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.