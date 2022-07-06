Следователи возбудили дело из-за обнаруженных в лесу человеческих останков

В Новосибирской области нашли в лесу превратившееся в скелет тело женщины

В Новосибирской области после обнаружения в лесу человеческих останков возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 6 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, частично превратившееся в скелет тело нашли недалеко от автомобильной дороги у поселка Коченево. По предварительным данным, погибшая — женщина. Ее возраст и причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

20 мая сообщалось, что в Саратове во дворе дома рабочие нашли под землей останки нескольких человек.

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