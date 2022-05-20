Рабочие обнаружили останки нескольких человек на участке россиянина

В Саратове во дворе дома рабочие нашли под землей останки нескольких человек

Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков во дворе частного дома в Саратове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 19 мая на территории участка во 2-м Миллеровском проезде на глубине 30 сантиметров в земле рабочие нашли фрагменты костей, принадлежащих, по предварительным данным, нескольким людям. Выяснилось, что захоронению несколько десятков лет.

В СКР назначили судебно-медицинское исследование. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших россиян.

Ранее сообщалось, что в Тольятти нашли четыре свертка с костными останками при подготовке могилы для нового захоронения.