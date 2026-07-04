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11:09, 4 июля 2026Мир

Медведев порассуждал о будущих переговорах между Ираном и США

Медведев назвал выход на окончательные договоренности Ирана с США архисложными
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Молчанов / РИА Новости

Процесс выхода на окончательные договоренности США и Ирана будет архисложным. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он сказал, что Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров. Медведев объяснил, что теперь есть документы и потек срок для того, чтобы выйти на окончательные договоренности.

«Скажу откровенно, думаю, этот процесс будет архисложным. Достигнуть договоренностей по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно», — сказал заместитель председателя Совета безопасности России.

Ранее он сообщил, что Ормузский пролив стал для Ирана «оружием не слабее ядерного», но в запасе есть и «термоядерное оружие».

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