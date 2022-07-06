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Инстасамка заявила о намерении увеличить бедра со словами «это ад на земле»

Блогерша Инстасамка объявила о намерении поставить импланты в бедра и увеличить грудь

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) объявила о подготовке к новой пластической операции. Соответствующая запись появилась в ее личном Telegram-канале.

Так, 22-летняя знаменитость опубликовала голосовое сообщение, в котором заявила о намерении поставить импланты в бедра. Также она упомянула, что занимается данным вопросом уже три месяца и решает, в какой стране лучше провести процедуру — в России, в ОАЭ или на Кубе. «Попу делать очень больно, девочки. Если соберетесь, то дай бог вам терпения, здоровья — это полный ад на земле», — добавила она.

Кроме того, блогерша призналась, что обдумывает и операцию по повторному увеличению груди со второго размера до третьего. Тем не менее рэперша обеспокоена тем, что ее рост составляет всего 154 сантиметра, а большой бюст добавит нагрузку на позвоночник.

В мае певица Инстасамка кардинально изменила имидж, побрившись налысо и осветлив волосы. Трансформация знаменитости вызвала споры в сети. Поклонники заявили, что не сразу узнали инфлюэнсершу на фото, так как стрижка добавила ей возраст, и высмеяли за сходство с парнем.

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Карина Черных
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