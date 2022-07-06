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Американская компания уничтожит онкопрепараты для российских исследований

BMS собралась уничтожить противоопухолевые препараты для клинических исследования в России

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) собралась уничтожить противоопухолевые препараты, которые предназначены для клинических исследований в России. Об этом сообщает портал «Медвестник».

Такие меры компания планирует предпринять в связи со своим уходом с российского рынка. В свою очередь, президент российской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова рассказала, что организация обращалась в Европейскую коалицию больных раком (ECPC) с жалобой на BMS.

«Я звонила в представительство BMS в России и просила оставить препараты, потому что лишать надежды больных людей бесчеловечно. Такая позиция идет вразрез с политикой компании, которую она сама декларирует, это просто геноцид», — рассказала она.

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Боровова объяснила, что об изъятии лекарственных средств также сообщали сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина и НМИЦ онкологии имени Петрова. При этом остальные препараты, среди которых есть входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), остаются в России.

В центре имени Петрова подтвердили информацию о получении инструкций от компании об уничтожении онкопрепаратов. На данный момент медики решают вопрос о переводе пациентов, которые участвовали в испытаниях, на стандартную терапию.

В 2016 году BMS зарегистрировала в России препарат «Опдиво» (МНН ниволумаб), который предназначен для лечения трех видов опухолей. В список ЖНВЛП он вошел в 2018 году. Преимущество этого лекарства в том, что его можно использовать для терапии у ослабленных и возрастных пациентов.

Американская BMS стала первой среди международных фармацевтических компаний, решивших покинуть российский рынок. Уточняется, что российский бизнес BMS будет передан партнеру компании — швейцарской Swixx BioPharma.

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Никита Абрамов
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