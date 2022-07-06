На популярном европейском курорте начнут штрафовать за оголение торса

В Сорренто будут штрафовать на 500 евро гуляющих по городу туристов в купальниках

Глава итальянского города Сорренто Массимо Коппола заявил, что гуляющих по улицам курорта с оголенным торсом туристов начнут штрафовать. Об этом в среду, 6 июля, сообщает издание ANSA.

Согласно новым правилам, отдыхающие, выходящие за пределы пляжа в плавках или купальнике, могут быть наказаны местной полицией на сумму от 25 до 500 евро. По словам мэра популярного европейского курорта, отсутствие дресс-кода не только вызывает недовольство и дискомфорт у местных жителей, ухудшая качество их жизни, но и негативно сказывается на имидже коммуны.

Также Коппола обратил внимание, что неуместная одежда воспринимается большинством людей как нарушение внешних приличий и благопристойности, в то время как «соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации».

Ранее сообщалось, что отдыхающая из Чехии, позировавшая обнаженной перед памятником партизанам в Венеции, была выслана из города и оштрафована на 513 долларов. Уточнялось, что 30-летняя туристка решила оголиться ради эффектных фото и отправилась купаться топлес на набережной недалеко от садов Биеннале.