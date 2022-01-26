Оголившуюся перед памятником партизанам туристку выгнали из города

Туристка из Чехии, которая попозировала обнаженной перед памятником партизанам в Венеции, была выгнана из города и оштрафована за свой поступок на 513 долларов (40 тысяч рублей). Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел 21 января. 30-летняя чешская туристка, отдыхающая с друзьями в Венеции, решила оголиться ради эффектных фото и топлес отправилась купаться на набережной недалеко от садов Биеннале. Кроме того, девушка решила попозировать у памятника женщинам-партизанам Италии — путешественница легла на монумент, имитируя бронзовую статую.

Происходящее увидел местный житель, который гулял неподалеку с сыном. «Я подумал, что она, возможно, сошла с ума, раз решила поплавать в морозный день, однако потом я увидел, что она пыталась выбраться из воды, взобравшись на статую, в одних плавках от бикини», — рассказал итальянец.

Полиция арестовала чешку и оштрафовала ее за антиобщественное поведение на 513 долларов (40 тысяч рублей), также наложив на нее 48-часовой запрет на въезд в Венецию с дополнительным штрафом в 113 долларов (8,8 тысячи рублей).

«Ужаснее всего то, что туристы не понимали, в чем проблема. У них не было ни малейшего представления о том, что они делали», — возмутился местный житель.

Ранее, в августе 2021 года, группа полуголых туристов из Ирландии залезла в знаменитый фонтан Нептун в итальянской Болонье, где распивала пиво до приезда полиции. Так, мужчины разделись до трусов, взяли спиртной напиток и уселись на пьедестал медной статуи римского бога — свой поступок молодые люди объяснили тем, что захотели воссоздать культовую сцену из популярного фильма 60-х годов «Сладкая жизнь», где двое персонажей раздеваются и заходят в фонтан Треви в Риме.