Российских мошенников отправили в колонию за продажу просроченных ИВЛ

Во Владимире суд отправил в колонию мошенников за сбыт просроченных ИВЛ организациям

Ленинский районный суд Владимира отправил двух мошенников в колонию за сбыт недоброкачественной медицинской техники. Об этом в среду, 6 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Татьяна Логинова.

Руководили костромских компаний признаны виновными по статье 238.1 («Обращение фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий») и 159 («Мошенничество») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии общего режима. Мужчина получил пять с половиной лет, его сообщница — пять лет и один месяц колонии. Также суд обязал россиян выплатить штраф на общую сумму три миллиона рублей.

По данным ведомства, в апреле 2020 года сообщники продали 97 просроченных еще в 2008 году аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на сумму более десяти миллионов рублей семи владимирским организациям. После этого мошенник собирался повторить преступную схему в больших размерах в Москве. Известно, что он успел заключить договор на поставку 800 таких же аппаратов на сумму 56 миллионов рублей, но продал меньше половины товара на 20 миллионов рублей.

Отмечается, что вся сбытая техника была изготовлена с 1998 по 2002 год и хранилась более 20 лет.