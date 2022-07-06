Трое пьяных пассажиров избили пожилого мужчину в подмосковной электричке

Три пьяных пассажира подмосковной электрички жестоко избили пожилого мужчину. Видеозапись инцидента опубликовал портал «МВД Медиа».

По данным полиции, инцидент произошел в электричке, следовавшей из Волоколамска в Москву. Трое мужчин распивали в дороге алкоголь и громко разговаривали. Это не понравилось двум пассажирам, и они сделали россиянам замечание. В результате между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин избивают ногами лежащего на полу тамбура электрички человека. Пассажиры пытаются словами остановить нападающих, но один из злоумышленников перегораживает им проход. В результате происшествия пострадал пожилой мужчина, его госпитализировали с многочисленными травмами. Другой пассажир серьезных повреждений не получил.

По прибытии на конечную остановку нарушителям удалось скрыться. Позже они были задержаны транспортной полицией по месту жительства в Подмосковье. По словам Волк, один из подозреваемых ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в электричке под Истрой мужчина жестоко избил двух подростков из-за пирсинга в носу. Нападавший снимал все на видео, а после поделился им с друзьями, объяснив, что с полицией уже все решил.