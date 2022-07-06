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Стало известно о гибели женщины после обстрела Скадовска со стороны ВСУ

Женщина погибла после обстрела Скадовска ракетой «Точка-У», два человека в реанимации

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После обстрела ракетой «Точка-У» города Скадовска в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Стало известно, что ракета попала в жилую застройку. Повреждения получили не менее пяти многоквартирных и 25 частных домов. В больницу с тяжелыми ранениями были направлены три человека. Одна женщина не выжила, двое человек оказались в реанимации.

«Летальный исход один, забрала скорая помощь, не довезли. Ребенок находится в реанимации, и женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Херсонской области организаторов покушения на начальника местного Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева. Сотрудникам спецслужбы удалось поймать двух местных жителей, которые по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовали взрыв автомобиля чиновника.

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Алевтина Запольская
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