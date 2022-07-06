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В Херсоне задержали организаторов покушения на местного главу УСИН

ФСБ задержала в Херсоне организаторов покушения на главу УСИН Соболева

Кадр: Telegram-канал «ГУ МВД Херсонской области»

ФСБ задержала в Херсоне организаторов покушения на начальника местного Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Херсонской области.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали местных жителей Андрея Сереженко и Олега Пронько, которые по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины организовали взрыв автомобиля Соболева.

Уточняется, что в настоящий момент задержанные уже дали признательные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

О покушении на Соболева стало известно 18 июня. Тогда источники российских информационных агентств сообщали, что украинские террористы установили самодельное взрывное устройство (СВУ) на месте парковки личного автомобиля главы УСИН. Позднее факт покушения подтвердили власти Херсонской области.

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Алевтина Запольская
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