Кремль отреагировал на идею построить из Калининграда выделенную трассу в Россию

Песков заявил, что в Кремле не знают об идее построить выделенную трассу в Калининград

Кремль не знает об идее Калининграда построить выделенную трассу в Россию. Об этом, реагируя на предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

В среду, 6 июля, Алиханов выразил мнение, что в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. Он уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность пассажирского сообщения.

«Нет, не успели пока [ознакомиться]», — сказал пресс-секретарь главы государства.

До этого Алиханов предложил способ снять блокаду с Калининграда. По его словам, добиться этого можно «только угрозами ответных действий».

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.