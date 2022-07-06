Алиханов предложил построить выделенную трассу из России в Калининград

Губернатор Алиханов: можно построить выделенную дорогу в Калининград при согласии Литвы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь с основной территорией», — допустил он. Глава региона уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность пассажирского сообщения.

При этом Алиханов отметил, что такие работы можно проводить лишь при согласии Литвы.

Ранее Алиханов сообщил, что власти Калининградской области передали правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Он отметил, что решить вопрос с транзитом можно тремя способами.

При этом Алиханов отказался считать блокадой запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров из Прибалтики. Он напомнил, что у Литвы остается Сувалкский коридор — сухопутный участок длиной 100 километров, по которому проходит граница с Польшей.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции Европейского союза. Тогда Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.