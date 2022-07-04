Власти Калининграда передали правительству проект ответа на запрет транзита

Алиханов: Калининградская область передала правительству проект ответа на запрет транзита

Власти Калининградской области передали правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости».

По словам губернатора, вопрос с транзитом можно решить тремя способами. Первый заключается в том, чтобы по линии Министерства иностранных дел (МИД) добиться изменений в санкционном пакете, чтобы эти ограничения были сняты. Второй вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут, связывающий Калининградскую область с основной территорией России при субсидировании морского тарифа, чтобы предотвратить подорожание продукции.

Третий способ — ответные меры на запрет транзита. При этом Алиханов отказался раскрывать их содержание, добавив, что считает их введение преждевременным. По его словам, обсуждать «меры различного характера», которые в него включены, будет целесообразно, «если необходимость их принятия будет 100 процентов». «Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — подчеркнул глава Калининградской области.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва настроена решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений.