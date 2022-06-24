Кремль заявил о решительном настрое России в ситуации с Калининградом

Песков заявил, что в ситуации с блокадой Калининграда Россия настроена решительно

Москва настроена достаточно решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков также допустил, что Вильнюс может отменить свое решение об ограничении транзита в Калининград.

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов. МИД России потребовал эти ограничения отменить.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия уточнит вопрос ограничения транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет.