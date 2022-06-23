Еврокомиссия уточнит порядок ограничения транзита в Калининградскую область

Президент Литвы: Еврокомиссия уточнит порядок ограничения транзита в Калининград

Еврокомиссия (ЕК) уточнит вопрос ограничения транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет «Интерфакс».

Политик не пояснил, подразумевает ли это намерение коррекцию установленного порядка ограничений в отношении российского анклава. Он подчеркнул, что все связанные с этим вопросом сложности находятся в сфере ответственности ЕК, а не литовского правительства.

«Думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время. Я не буду комментировать его содержание, потому что не хочу комментировать содержание документов, которые еще не опубликованы», — сказал Науседа.

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов всей номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов и металлов.

МИД России потребовал отменить ограничения, указав, что они фактически подвергают российский регион блокаде. Дипломаты также пообещали, что ответ на действия Вильнюса будет лежать «в практической плоскости».

Позже верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пояснил, что ЕС не желает устраивать блокаду анклава. Он выразил надежду, что Брюссель отыщет способ решить проблему с транспортировкой грузов, не нарушая при этом введенных против России санкций.