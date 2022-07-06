Евродепутаты потребовали объяснений по калининградскому транзиту

Группа евродепутатов потребовала объяснить решения по транзиту в Калининград

Группа из 43 депутатов Европарламента обратилась к вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису и еврокомиссару по финансам и Союзу рынков капитала ЕС Мейрид МакГиннесс с просьбой объяснить готовящиеся решения относительно калининградского транзита. Об этом говорится в новостном брифинге, опубликованном на сайте Европарламента.

Депутаты обратились с требованием указать, какие именно изменения рассматриваются в отношении транзита и в какой степени Литва будет причастна к дальнейшим решениям по этому вопросу. Кроме того, чиновники попросили пояснить, внесет ли ЕК поправки в санкционное законодательство, чтобы обеспечить возможность транзита между разными частями России.

Депутат ЕК от Литвы Пятрас Ауштревичюс, также выступивший с просьбой о разъяснениях, добавил, что не поддержит единоличное решение относительно транзита в Калининград. По его словам, Еврокомиссия может поддаться давлению со стороны России. «Санкции в отношении российских товаров были приняты всеми странами ЕС на основе консенсуса, поэтому не может быть никаких оговорок по их реализации, то есть не может быть такой процедуры транзита, которая распространялась бы исключительно на Литву или другие страны ЕС, граничащие с Россией», — отметил Ауштревичюс.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Сейчас страны Евросоюза обсуждают, как можно разрешить сложившуюся проблему.