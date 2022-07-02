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Стало известно о возмущении Литвы из-за позиции ЕС по транзиту в Калининград

Der Spiegel: в Литве возмутились позицией ЕС по запрету транзита грузов в Калининград

Фото: Pixabay

В Литве возмутились позицией ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград, заявив, что это воспринимается «как поражение», пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, с помощью такого решения Еврокомиссия «позволяет Литве отступить, сохранив лицо», при этом в Вильнюсе этот шаг воспринимают как поражение. «Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — рассказал изданию неназванный литовский чиновник, который знаком с ходом переговоров.

Кроме того, уже сейчас есть прогнозы, спора ощутит на себе в основном сама Литва. «Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию», — сказал литовский политолог Довиле Якнюнайте.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

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Марина Совина
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