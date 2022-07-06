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Кардиолог предупредила россиян об обостряющихся в жару опасных заболеваниях

Кардиолог Ольга Палло заявила, что жара опасна для людей с хроническими заболеваниями

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жара опасна для людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердца. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-кардиолог Ольга Палло.

Врач отметила, что жаркая погода негативно сказывается на самочувствии многих. Она предупредила россиян об обостряющихся при высоких температурах болезнях и сообщила, кто находится в группе риска. «Жару будут тяжелее переносить пожилые люди, а также те, у кого есть серьезные хронические заболевания, например ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет», — сказала Палло.

По ее словам, жаркая погода провоцирует появление множества проблем со здоровьем. «Может повышаться уровень сахара в крови. У пациентов с гипертонией давление может повышаться до таких цифр, с которыми они не смогут сами справляться, и нужно будет вызывать скорую», — предупредила она.

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Врач также подчеркнула, что курение и употребление алкоголя в жару только усилит ее негативное влияние на организм. «Курение само по себе пагубно влияет на здоровье людей, а в такую жару оно может сильно повышать давление», — объяснила кардиолог. В заключение она посоветовала пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и внимательнее следить за своим здоровьем.

До этого россиянам дали советы по поведению в жаркую погоду. Так, кардиолог Ярослав Ашихмин порекомендовал в жару пить больше воды и избегать чрезмерных физических активностей.

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Елена Матвиенко
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