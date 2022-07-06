Россиянам дали советы по поведению в жаркую погоду

Кардиолог Ашихмин порекомендовал в жару пить пол-литра воды раз в полчаса

Человеку необходимо выпивать минимум по пол-литра воды каждые полчаса пребывания на жаре. Такие рекомендации дал терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин. Чтобы не получить тепловой удар врач также порекомендовал носить свободную одежду и сокращать количество физической активности. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Людям с повышенным артериальным давлением, которые подвержены колебаниям давления в жаркую погоду, врач посоветовал в жару находиться в кондиционируемых помещениях. Также он предостерег их от самостоятельной отмены лекарств.

Ашихмин посоветовал людям с проблемами сердечно-сосудистой системы сократить время прогулок. «Физическая нагрузка важна, но нужно выбирать маршруты без солнца. Утром или вечером можно гулять, когда солнце поменьше», — посоветовал он.

Кардиолог порекомендовал в солнцепек выпивать минимум два литра воды. «Каждые полчаса выпиваем пол-литра воды, если на жаре находимся», — добавил Ашихмин.

Особое внимание врач уделил солнцезащитному крему. «Главное много не загорать, потому что риск меланомы очень высок даже если использовать солнцезащитный крем с SPF 50. А его нужно использовать обязательно всем», — высказался терапевт.

Резюмируя, врач порекомендовал помнить о простых правилах безопасности. «Нужно понимать, что не только на солнце может случиться тепловой удар, но и если человек сидит в тени при температуре воздуха выше 35 градусов. Здравый смысл в жару очень важен», — заключил Ашхмин.

Ранее врач-терапевт Ольга Перевалова предупредила россиян о риске заразиться тяжелой болезнью, если не чистить кондиционер регулярно. По словам специалиста, старый аппарат может стать идеальным местом для размножения различных бактерий. Так, частое использование этого устройства может привести, например, к легионеллезу.