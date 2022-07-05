Россиян предупредили о риске заразиться тяжелой болезнью из-за кондиционера

Терапевт Перевалова предупредила о риске тяжелой болезни, если не чистить кондиционер

Врач-терапевт Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik предупредила россиян о риске заразиться тяжелой болезнью, если не чистить кондиционер регулярно.

По словам специалиста, старый кондиционер может стать идеальным местом для размножения различных бактерий. Так, частое использование этого устройства может привести, например, к легионеллезу. Это инфекционное заболевание, по симптомам похожее на ОРВИ, которое иногда может принять форму тяжелой пневмонии.

Перевалова отметила, что лучшей практикой лечения легионеллеза является регулярная чистка фильтров. Это касается и тех устройств, которые установлены в автомобилях, пояснила врач.

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