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Россиян предупредили о риске заразиться тяжелой болезнью из-за кондиционера

Терапевт Перевалова предупредила о риске тяжелой болезни, если не чистить кондиционер

Фото: Pixabay

Врач-терапевт Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik предупредила россиян о риске заразиться тяжелой болезнью, если не чистить кондиционер регулярно.

По словам специалиста, старый кондиционер может стать идеальным местом для размножения различных бактерий. Так, частое использование этого устройства может привести, например, к легионеллезу. Это инфекционное заболевание, по симптомам похожее на ОРВИ, которое иногда может принять форму тяжелой пневмонии.

Перевалова отметила, что лучшей практикой лечения легионеллеза является регулярная чистка фильтров. Это касается и тех устройств, которые установлены в автомобилях, пояснила врач.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко рассказал, кто является самой уязвимой категорией людей, страдающей от жары. По его словам, это прежде всего люди преклонного возраста.

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Марина Совина
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