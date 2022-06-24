Названа самая уязвимая перед жарой категория людей

Терапевт Кузьменко назвал жару особенно опасной для пожилых людей

Жаркая погода оказывает негативное влияние на любого человека, но наиболее уязвимы пожилые людей с заболеваниями сердца. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт, медицинский блогер «Доктор Фил» Филипп Кузьменко. Он назвал проблемы со здоровьем, которые чаще всего возникают из-за жары.

«Мучаются прежде всего пожилые граждане, потому что в силу возраста они чаще молодых страдают ишемической болезнью сердца, когда миокард не получает достаточного количества кислорода. Когда жара, человек потеет, теряет много жидкости. Кровь, грубо говоря, становится гуще, а кислород переносит еще хуже, поэтому, где тонко, там и рвется. Бабушкам и дедушкам не стоит выходить из дома, когда на улице очень жарко. В идеале детям нужно озаботиться и купить своим старикам кондиционер, потому что это спасение — он может сделать температуру в комнате комфортной, и можно вообще не выходить на жару, а переждать ее таким образом в комфортных условиях с минимальным риском для здоровья», — объяснил терапевт.

При этом несмотря на возраст и состояние здоровья, жара может быть губительна для всех, предупреждает доктор Фил.

«Если мы говорим вообще обо всех, то жара любого человека может убить, если не соблюдать простейшую гигиену — не защищаться от солнца кремами, чтобы сократить риск рака кожи. И, безусловно, обезвоживание — если долго сидеть на жаре и не восстанавливать свой водный баланс, можно схватить тепловой удар, и голова потом будет болеть несколько дней», — сказал он.

В жаркие часы надо стараться не выходить лишний раз на улицу и оставаться в прохладном помещении под кондиционером. Если его нет, следует постараться снизить температуру воздуха с помощью подручных средств.

«Здесь нужно немножко включить воображение, вспомнить простейшие законы физики и как-то спасаться. Например, намочить в холодной воде простыню, а затем ей накрыться, либо просто принять прохладную ванну, поставить вентилятор, проветривать чаще. Тут каждый спасется как может», — заключил Филипп Кузьменко.

В ближайшие несколько дней несколько российских регионов ждет сильная жара. Температура воздуха местами будет достигать 33 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.