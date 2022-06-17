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Искусственный интеллект научился диагностировать болезни сердца

Biomedical Optics Express: разработан алгоритм для диагностики атеросклероза

Фото: Nir Elias / Reuters

Китайские ученые разработали новый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который научился диагностировать болезни сердца, например, атеросклероз. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Biomedical Optics Express.

Технология ИИ основана на анализе 3D-изображений оптической когерентной томографии (ОКТ) артерий сердца. Специалисты все чаще применяют ОКТ для исследования кровеносных сосудов, однако из-за большого объема данных и сложной интерпретации результатов поставить точный диагноз и своевременно начать лечение становится сложнее. Применение нового устройства позволит решить эти вопросы.

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Механизм работы состоит из двух этапов. В первом ИИ использует полученное ОКТ-изображение для прогнозирования возможной области с бляшками. Затем он уточняется с помощью дополнительного алгоритма, который основан на клинических характеристиках, имитирующих опыт профессиональных врачей.

Исследователи протестировали ИИ на 5553 ОКТ с атеросклерозом и 3224 изображениях без бляшек в артериях. Компьютер смог правильно определить примерно 80 процентов заболевших. В будущем специалисты хотят оптимизировать устройство: улучшить обработку 3D-информации, а также добавить больше данных для повышения производительности искусственного интеллекта. Кроме того, в алгоритм хотят ввести такие параметры как население планеты и другие наборы косвенно влияющих критериев.

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Елена Апазиди
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