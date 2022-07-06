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Россиянам назвали дешевую альтернативу турецким отелям «все включено»

TourDom.ru: отдых на Каспийском море в Казахстане обойдется дешевле турецкой Антальи

Фото: Shutterstock

Российские туроператоры назвали премиум-отель на берегу Каспийского моря в Казахстане выгодной альтернативой турецким отелям «все включено». Преимущества отдыха на Каспии объяснили специалисты портала TourDom.ru.

В первую очередь эксперты отметили, что отдых в Казахстане в пятизвездочном отеле той же сети выйдет гораздо дешевле. Семидневный тур с проживанием в номере с видом на сад и перелетом в Актау можно приобрести в июле по цене от 190 тысяч рублей на двоих — аналогичное предложение в Анталье обойдется в сумму от 284 тысяч рублей. Кроме того, добираться до Каспия намного быстрее, чем до Средиземного моря: два часа против 4,5–5 часов.

По словам туристов, стоимость отдыха в отеле соответствует системе «все включено», однако у некоторых остались замечания по сервису и разнообразию ассортимента на шведском столе. Несмотря на то что в некоторых местах принимают карту «Мир», специалисты посоветовали путешественникам брать с собой наличные рубли, которые проще обменять на валюту.

«Стоимость тура с вылетом из Екатеринбурга 23 июля на семь ночей стартует от 226 тысяч рублей. Есть еще туры из Уфы, их стоимость начинается от 239 тысяч рублей», — добавили в TourDom.ru.

Ранее в июне сообщалось, что самым популярным зарубежным туристическим направлением в 2022 году стала Белоруссия. Второе и третье места в рейтинге востребованных стран заняли Турция и Казахстан.

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Дарья Рыбак
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