Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в одну соседнюю страну

«Мегафон»: Белоруссия стала самым популярным туристическим направлением в 2022 году

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Самым популярным зарубежным туристическим направлением в 2022 году стала Белоруссия — россияне массово устремились в соседнюю страну на отдых. Об этом сообщается в аналитическом исследовании «Мегафона», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Второе и третье место по популярности в рейтинге востребованных стран заняли Турция и Казахстан. При этом отмечается, что в допандемийном 2019 году Турция возглавляла топ направлений, а за ней шли Белоруссия и Финляндия.

Также выяснилось, что лидерами по росту туристического потока стали Киргизия и Узбекистан. Благодаря прямому авиасообщению и наличию пакетных туров число туристов, посещающих Киргизию, выросло на 71 процент, а Узбекистан — на 55.

Материалы по теме:
«Пропускать русских на дороге не хотели» Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
«Пропускать русских на дороге не хотели»Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
1 июня 2022
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что российские туристы теперь дольше путешествуют. Средняя продолжительность поездки за рубеж увеличилась с восьми до десяти дней. Эксперты считают, что туристы начали отказываться от коротких путешествий, поскольку добираться до мест отдыха стало сложнее и дороже.

При этом россияне по-прежнему активно выбирают экзотические направления. Например, на 39 процентов выросло число поездок в Шри-Ланку, на 27 процентов — на Мальдивы и на 4 процента — на Сейшельские острова.

Ранее стали известны три самые популярные зарубежные страны для отдыха россиян в июле. Чаще всего туристы бронировали отели в Белоруссии, Турции и Италии.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Путин порассуждал о загнавшем себя в ловушку Западе
Пушилин заявил о снижении числа воюющих в Донбассе наемников
Россиянам рассказали правила дезинфекции и чистки кондиционеров
Названы главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве
107-летняя долгожительница назвала поспособствовавший ее долголетию продукт
Асфальт с запахом клубники появился в России
В США обвинили европейских членов НАТО в бездействии
Полицейские избили россиянина и похитили у него полтора миллиона рублей
Российский водитель выстрелил в грудь мотоциклисту из-за шума двигателя
Названы причины провала испытаний гиперзвуковой ракеты США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.