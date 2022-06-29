Названы три самые популярные зарубежные страны для отдыха россиян в июле

Ostrovok.ru: для отдыха в июле россияне чаще всего выбирают Белоруссию, Турцию и Италию

В июле россияне чаще всего бронировали отели в Белоруссии, Турции и Италии. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным сервиса, лидером среди самых популярных зарубежных направлений июля была названа Белоруссия — в основном россияне выбирали для отдыха Минск, Брест и Витебск. Средний чек за размещение на три ночи в отелях республики составил 9,8 тысячи рублей.

На втором месте оказалась Турция. Туристы чаще всего останавливаются в трех городах Стамбуле, Анталье и Аланье. Шестидневный отдых в республике в среднем обходится в 44,9 тысячи рублей. Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, топ-3 популярных среди россиян зарубежных стран замыкает Италия — у путешественников пользуется спросом Рим, Милан и Венеция. Провести восемь ночей на итальянских курортах можно примерно за 72,3 тысячи рублей.

По данным специалистов, в заграничных поездках россияне чаще всего останавливаются в гостиницах категории три звезды (36 процентов) и четыре звезды (23 процента). Следом по популярности идут апартаменты — 16 процентов — и пятизвездочные отели — 8 процентов.

Ранее в июне россиян призвали выбирать для безопасных поездок на Балканский полуостров Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину. По словам директора Четвертого Европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона, подходить к выбору направления для отдыха нужно «трезво и взыскательно».