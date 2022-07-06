В Херсонской области была сбита украинская ракета

В МВД Херсонской области сообщили, что над Скадовском сбили украинскую ракету

В Херсонской области была сбита ракета, запущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале МВД региона.

Отмечается, что ракета была сбита над городом Скадовском. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Херсоне организаторов покушения на начальника местного Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева. Отмечается, что сотрудникам спецслужбы удалось поймать двух местных жителей, которые по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовали взрыв автомобиля чиновника.