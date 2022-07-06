Россиянин впервые получил срок за киберпреступление в игровой индустрии

В России фигурант первого дела о киберпреступлении в игровой индустрии получил 2,5 года

В России суд впервые вынес приговор по киберпреступлению в игровой индустрии. Об этом сообщает ТАСС.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал продавца ботов World of Tanks Андрея Кирсанова виновным по статье 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), уточняет издание 66.ru. Фигурант получил 2,5 года ограничения свободы.

Кирсанов остался доволен таким приговором, обжаловать его не будет. Ему на протяжении 2,5 года запрещено покидать Екатеринбург и менять место жительства.

Прокуратура намерена изучить приговор, после чего примут решение о его обжаловании. Гособвинитель требовал для фигуранта дела наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года.

На суде Кирсанов полностью признал вину. Согласно материалам дела, благодаря чит-программам он обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей.

За несколько лет обвиняемый продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили пользователям получать нечестные преимущества перед игроками.

Это беспрецедентный случай для России, поскольку до него к уголовной ответственности непосредственно за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию еще не привлекали.

Уголовное дело было возбуждено весной 2021 года. Пострадавшей стороной признана белорусская компания Wargaming, которая является разработчиком игр, в том числе World of Tanks и World of Warships. Андрею Кирсанову грозит до пяти лет тюрьмы.