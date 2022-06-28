Обманувший World of Tanks на 670 миллионов рублей россиянин признал свою вину

В Екатеринбурге обвиняемый в создании читов для World of Tanks россиянин признал свою вину

В Екатеринбурге фигурант первого в России уголовного дела о читах для компьютерной игры Андрей Кирсанов признал свою вину. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, дело обвиняемого в киберпреступлении в компьютерной игре World of Tanks слушается в Верх-Исетском районном суде города. На вопрос судьи о признании им вины, россиянин ответил,— «Признаю». Уголовное дело в отношении Кирсанова было возбуждено по статье 273 («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ. Согласно материалам дела, благодаря чит-программам он обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей.

За несколько лет обвиняемый продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили пользователям получать нечестные преимущества перед игроками.

Это беспрецедентный случай для России, поскольку до него к уголовной ответственности непосредственно за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию еще не привлекали.

Уголовное дело было возбуждено весной 2021 года. Пострадавшей стороной признана белорусская компания Wargaming, которая является разработчиком игр, в том числе World of Tanks и World of Warships. Андрею Кирсанову грозит до пяти лет тюрьмы.

22 июня сообщалось, что депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил включить Росгвардию в видеоигры для повышения престижа.