Россиянин обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей

Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей. Россиянин за несколько лет продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили пользователям получать нечестные преимущества перед игроками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело злоумышленника по части 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») начал рассматривать Черемушкинский суд Москвы. Издание отмечает, что это прецедентный случай для России, поскольку до него к уголовной ответственности непосредственно за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию еще не привлекали.

Сам Кирсанов полностью признал вину и раскаялся в содеянном, но на первом же заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому дело теперь будет разбираться не в особом порядке, а в общем. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело было возбуждено весной 2021 года. Пострадавшей стороной признана белорусская компания Wargaming, которая является разработчиком игр, в том числе World of Tanks и World of Warships.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов сообщил, что ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году оценивается в 90 миллиардов рублей. Генерал-лейтенант указал, что только телефонные мошенничества нанесли урон в размере 45 миллиардов рублей. Для сравнения, 2020 году общий ущерб от правонарушений в киберсфере составил 70 миллиардов.

