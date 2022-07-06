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Россиянина задержали за массовое убийство 20-летней давности

На Ставрополье правоохранители задержали мужчину за убийство девяти человек в 2002 году

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ставропольском крае правоохранители задержали 49-летнего местного жителя за убийство девяти человек 20-летней давности. Об этом сообщает издание Baza.

В феврале 2002 года в Луховицком районе мужчина зарубил топором семь человек, в том числе девятилетнюю девочку. Полиция задержала нескольких подозреваемых, но дело о массовом убийстве так и осталось нераскрытым. Спустя месяц в Ряжске под Рязанью нашли два трупа. Никто не связал эти убийства, и только спустя 20 лет следователи вышли на подозреваемого.

В данный момент россиянин находится в подмосковном ИВС. Как отмечается, он убивал из-за личной неприязни.

Ранее стало известно, что в Москве следствие ходатайствует перед судом об аресте 50-летнего уроженца Грузии, обвиняемого в тройном убийстве, совершенном 27 лет назад.

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Екатерина Власова
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