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Российские следователи попросили арестовать иностранца за тройное убийство

СКР ходатайствует об аресте уроженца Грузии по делу о тройном убийстве в 1995 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве следствие ходатайствует перед судом об аресте 50-летнего уроженца Грузии, обвиняемого в тройном убийстве, совершенном 27 лет назад. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле 1995 года 23-летний молодой человек с целью ограбления проник ночью в квартиру на улице Первомайская и зарубил топором спящую семью. Потерпевшие скончались на месте. После совершения преступления мужчина покинул столицу и 27 лет скрывался за границей.

Жертвами иностранца стали 75-летняя женщина, ее 40-летний сын и семилетняя внучка, которые хранили дома восемь миллионов рублей, уточняет «МК».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 102 («Умышленное убийство трех лиц, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение») УК РСФСР. Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину.

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Екатерина Власова
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