В Совфеде ответили на блокировку Болгарией перевода посольству России

Сенатор Клишас призвал к жесткому ответу Болгарии на блокирование счетов посольства России

Необходимо жестко и быстро ответить Болгарии, которая заблокировала перевод посольству России в стране на сумму 890 тысяч долларов. Таким образом ответил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram.

По словам сенатора, чем дольше Россия будет думать над ответом Болгарии, «тем более нагло правительство этой когда-то суверенной страны будет себя вести».

Ранее стало известно, что правительство Болгарии в соответствии с санкциями Европейского союза заблокировало перевод посольству России в стране на сумму 890 тысяч долларов.

6 июля источник в дипломатических кругах заявил, что Россия планирует закрыть свое посольство в Софии после беспрецедентной высылки российских дипломатов из Болгарии. Помимо этого, Москва намерена выдворить болгарских работников дипмиссий, которые функционируют на территории РФ.

28 июня власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов из страны. Они объяснили это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения.