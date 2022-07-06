Болгария заблокировала перевод посольству России на сумму 890 тысяч долларов

Правительство Болгарии заблокировало перевод российскому посольству в 890 тысяч долларов

Правительство Болгарии в соответствии с санкциями Европейского союза заблокировало перевод посольству России в стране на сумму 890 тысяч долларов. Об этом сообщил кандидат на пост премьер-министра Болгарии, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев, передает ТАСС.

«Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза. Вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии, когда поступит решение об их разблокировании, нами будут предприняты соответствующие действия», — заявил болгарский министр.

Ранее источник в дипломатических кругах сообщил, что Россия намерена закрыть свое посольство в Софии после беспрецедентной высылки российских дипломатов из Болгарии. Кроме того, Москва планирует выдворить болгарских работников дипмиссий, которые функционируют на территории России.

28 июня власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения.