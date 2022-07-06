Российскую экономику сочли пережившей «нокдаун»

Bloomberg: Россия избежит глубокой рецессии благодаря нефти

Россия столкнется с гораздо менее серьезным спадом экономики, чем ожидали аналитики. Избежать глубокой рецессии страна сможет благодаря росту добычи нефти, который ослабил влияние западных санкций, пишет Bloomberg.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с агентством сравнил Россию с боксером, который смог пережить «нокдаун» и встать. «Нокдаун был, но он был существенно компенсирован комфортными экспортными ценами даже с учетом скидок и способностью бюджета вкладывать деньги в решение проблемы», — считает Табах.

Экономисты из JPMorgan Chase, Citigroup и других крупных международных банков улучшили прогнозы относительно спада экономики России в 2022 году. Ранее они ожидали снижение ВВП в диапазоне от 7 до почти 11 процентов, а теперь прогнозы оптимистичнее: от 8,5 до 3,5 процента. Эксперты признали, что предыдущие прогнозы не оправдались — тогда были опасения, что обострившийся геополитический кризис приведет страну к самой глубокой рецессии в XXI веке.

Ключевым в замедлении спада экономики стало наращивание добычи нефти. Производство сократилось сразу после начала спецоперации на Украине, но уже в июне выросло на семь процентов относительно достигнутых минимумов благодаря внутреннему спросу и переключению сырьевого экспорта на Азию, пишет Bloomberg. Добыча газа также способствует росту доходов государства, однако производство пока не вернулось к докризисным уровням.

Несмотря на перспективы, экономика государства по-прежнему сталкивается с самым резким замедлением как минимум с 2009 года, пишет агентство. Ряд экспертов предупреждает, что рецессия в России может продлиться дольше, чем раньше, а влияние санкций на ключевые секторы экономики будет расти. Специалисты подчеркивают, что введение ограничений на экспорт российских энергоносителей в Европу и падение спроса могут негативно сказаться на доходах страны во второй половине 2022 года.

По данным Минэкономразвития, по итогам первых пяти месяцев текущего года ВВП России вырос на 0,5 процента, однако в последние месяцы периода, апрель и май, отмечается падение — в 2,8 и 4,3 процента в годовом выражении соответственно. В официальном прогнозе Минэкономразвития предусмотрено снижение ВВП по итогам года на 7,8 процента, однако в ведомстве уже заявили о его пересмотре в сторону улучшения.