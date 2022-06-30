В России заявили о росте ВВП

Минэкономразвития заявило о росте ВВП России на 0,5 процента за первые пять месяцев года

По итогам первых пяти месяцев текущего года ВВП России вырос на 0,5 процента. Об этом говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике» от Минэкономразвития, опубликованном на сайте ведомства.

При этом от месяца к месяцу ситуация ухудшается. Так, в апреле снижение ВВП составило 2,8 процента в годовом выражении, а в мае — 4,3 процента. Основными факторами аналитики назвали транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса. Общий рост обеспечивается показателями за первые три месяца.

Хуже всего из базовых отраслей себя чувствует оптовая торговля — минус 15,5 процента в мае против минус 11,9 процента в апреле. Также ухудшилась динамика в объемах грузооборота транспорта — минус 1,8 процента и минус 1,5 процента соответственно. Промышленное производство почти сохранило темпы падения — минус 1,7 процента и минус 1,6 процента. При этом выпуск машиностроительного комплекса в мае снизился на 6,5 процента (в автомобильной — минус 66 процентов).

Положительную динамику показывает электроника — темпы роста ускорились с 20,3 процента в апреле до 36,2 процента в мае. Также растут фармацевтика (29,4 процента) и производство строительных материалов (2,6 процента).

Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению сократился в мае на 7,5 процента в годовом выражении, в апреле было 7,2 процента.

В официальном прогнозе Минэкономразвития предусмотрено снижение ВВП по итогам года на 7,8 процента, однако в ведомстве уже заявили о его пересмотре в сторону улучшения. Центробанк в прогнозе на конец апреля говорил о падении в интервале 8-10 процентов. Наиболее оптимистичный прогноз дают помощник президента России Максим Орешкин — не более пяти процентов, а также вице-премьер Андрей Белоусов — 3-5 процентов.

