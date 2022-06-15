В России третий раз за год зафиксировали дефляцию

Росстат зафиксировал дефляцию на уровне 0,14% за неделю с 4 по 10 июня

Рост цен в России с начала года составил 11,64 процента, недельная дефляция с 4 по 10 июня зафиксирована на уровне 0,14 процента, следует из данных Росстата. В нынешнем году это третий раз, когда ведомство сообщает о дефляции, неделей ранее она наблюдалась на уровне 0,01 процента.

В период с 4 по 10 июня больше всего подешевели плодоовощная продукция (огурцы, помидоры и белокочанная капуста) — на 3,1 процента, сахарный песок — на 1,4 процента, молоко — на 0,9 процента, куриные яйца — на 0,8 процента, свинина, гречка, макароны и черный чай — на 0,5 процента.

Больше всего подорожали маргарин (на 0,9 процента), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,7 процента) и рис (на 0,5 процента).

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что оценивает перспективы роста цен и спад ВВП более оптимистично, чем прогнозировалось ранее. Инфляция будет «ощутимо ниже», чем заложено в макропрогнозе, а сокращение экономики — немного ниже, считает глава Минэкономразвития.

Актуальные оценки Минэкономразвития предполагают инфляцию по итогам 2022 года на уровне 17,5 процента, снижение ВВП — на 7,8 процента.

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