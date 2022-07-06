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Депутата Госдумы госпитализировали с коронавирусом

Депутата Госдумы Андрея Макарова госпитализировали с коронавирусом в Москве

Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press

Депутата Госдумы Андрея Макарова госпитализировали в Москве с коронавирусом. Об этом сообщил руководитель аппарата комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Миненко, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Андрей Михайлович действительно госпитализирован. Состояние удовлетворительное», — сказал парламентарий.

Ранее об этом также сообщал Telegram-канал Shot. По их данным, депутата разместили в 52-ой ГКБ в Москве, где он находится в отделении ревматологии.

6 июля Минздрав России порекомендовал перевести пациентов с коронавирусом в инфекционные больницы. Уточняется, что заболевших также будут лечить в учреждениях для пациентов с неинфекционными заболеваниями при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

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Никита Абрамов
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