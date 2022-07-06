В России расформируют все ковидные госпитали

Минздрав поручил расформировать все ковид-госпитали в России

В России расформируют все ковид-госпитали после постановления Роспотребнадзора об отмене коронавирусных ограничений в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациента с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в приложении к приказу

В дальнейшем планируется перевести пациентов из перепрофилированных ковид-госпиталей в медорганизации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями. Заболевших коронавирусом будут лечить в учреждениях для пациентов с неинфекционными заболеваниями при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Приказ, подписанный министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, вступил в силу 6 июля.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отмене коронавирусных ограничений на территории России, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита.