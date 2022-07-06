У жительницы российского города в квартире нашли 70 кошек

У жительницы Перми в квартире обнаружили 70 кошек

У жительницы Перми в квартире обнаружили 70 кошек, которых она подбирала на улице. Питомцев содержали в антисанитарных условиях — в грязи, без газа и электричества. Внимание на происходящее обратили в сообществе приюта для животных «Счастливый хвост» во «ВКонтакте».

После многочисленных жалоб на россиянку соседи стали угрожать отравить или усыпить питомцев и взломали ей дверь. Кроме того, женщину били.

Пяти кошкам удалось найти передержку. Кроме того, обсуждается временное пристройство еще троих котят. Для остальных питомцев передержку или новый дом найти не получилось. Представители «Счастливого хвоста» объяснили, что в данный момент в пермских приютах нет свободных мест, куда могли бы поместить животных.

Волонтер предложил желающим взять взрослых кошек и котят на передержку, а также добавил, что организация нуждается в корме, клетках для питомцев, а также деньгах для их стерилизации, вакцинации и обработки от паразитов. «Можно злиться, возмущаться, можно сколько угодно осуждать эту женщину, но помочь сможет только ваше действие. Не бывает маленькой или большой помощи, она либо есть, либо ее нет. Не хотите помочь женщине, помогите кошкам и наоборот», — написали в сообществе.

Ранее в июле в одной из квартир Москвы нашли женщину, которая проживает вместе с 42 кошками и больной собакой. Соседи узнали о состоянии жилья, когда его владелица была вынуждена лечь в больницу и попросила присмотреть за домашними животными. В квартире отсутствовали электричество и вода, комнаты были завалены мусором и грязной посудой.