В России стали чаще покупать квартиры на стадии котлована

«Дом.РФ» и ВЦИОМ: в России увеличилась доля сделок с жильем на стадии котлована

В России увеличилась доля сделок с жильем, которое находится на стадии котлована. О том, что россияне стали чаще покупать подобные объекты, говорится в исследовании института развития «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «Российская газета».

В 2021 году 25 процентов покупок в новостройках были совершены на стадии оформления документов или котлована, а 30 процентов — на этапе возведения стен. Показатель вырос с 2017 года — тогда на стадии оформления квартиры приобретали 20 процентов будущих жильцов, а на этапе строительства стен — 28 процентов.

На этапе благоустройства или выдачи ключей квартиры покупает только четверть ипотечников. Эксперты объяснили динамику стремлением россиян покупать более подходящее для себя жилье. «Мы видим, что система эскроу свела к минимуму риски покупателей жилья, повысила доверие людей к рынку новостроек, она понятна и привлекательна для всех участников рынка. Поэтому все больше граждан готовы к покупке квартиры на ранних этапах строительства. Главный же итог запущенной реформы — в стране перестали появляться обманутые дольщики», — пояснил гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко.

Ранее россияне в опросе «Дом.РФ» и ВЦИОМ посчитали лучшим способом вложения собственных средств покупку жилья — 49 процентов граждан оказались готовы инвестировать в недвижимость, если бы располагали достаточной суммой. Следующим по привлекательности активом оказались земельные участки.