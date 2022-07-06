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Кремль заявил о крайне недружественной позиции Японии в отношении России

Песков заявил о недружественной позиции Японии в отношении РФ, не ведущей к энергодиалогу

Фото: Алексей Никольский / Reuters

У Японии сформировалась крайне недружественная позиция в отношении России, не ведущая к энергодиалогу и налаживанию сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента России, подобная позиция японских властей не способствует развитию торгово-экономических отношений между странами. «Такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые и включают в себя и энергодиалог тоже», — отметил представитель Кремля.

В этих условиях Песков усомнился в возможности реализации инициативы японского премьер-министра об ограничении цены на нефть из России. В то же время он затруднился ответить на вопрос, будут ли какие-либо последствия для японских акционеров проекта «Сахалин-2».

Ранее премьер Японии Фумио Кисида сообщил о механизме, не позволяющем покупать нефть из России по высоким ценам. По его словам, потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости.

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Анна Щербакова
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