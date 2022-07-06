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В Турции задумали разобраться с российским сухогрузом до начала Курбан-байрама

Турция не стала конфисковать российский сухогруз и пообещала разобраться с ним до 9 июля

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Таможня турецкого порта Карасу, вблизи которого на якорной стоянке находится сухогруз с зерном под российским флагом «Жибек жолы», ждет документов из профильных ведомств. На их основании таможня примет решение о дальнейшей суде судна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

Сообщается, что Турция хочет разобраться с вопросами, возникшими в отношении принадлежности и содержимого сухогруза, до начала Курбан-байрама 9 июля, поскольку после этого в стране начнутся выходные, которые они продлятся до 15 июля.

При этом турецкие власти пока не конфисковали сухогруз. Экипаж «Жибек жолы» ранее опроверг сообщения о задержании судна, турецкие власти тоже не делали подобных заявлений. Сейчас Анкара проводит расследование относительно того, кому принадлежит обнаруженное на судне зерно.

1 июля Reuters со ссылкой на источник в украинском МИД сообщил, что Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. По данным издания, речь шла, в частности, и о казахстанском сухогрузе «Жибек жолы». Представитель ведомства заявил, что на борту находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

Что делать?
Виктория Кондратьева
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