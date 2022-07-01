Стало известно о просьбе Украины к Турции задержать судно под российским флагом

Reuters: Украина попросила Турцию задержать якобы перевозящий зерно сухогруз под флагом РФ

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Об этом со ссылкой на источник в украинском МИД и соответствующий документ сообщает Reuters.

В частности, стало известно, что речь идет о казахстанском сухогрузе «Жибек жолы». Представитель ведомства уточнил, что на борту находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

Кроме того, агентство приводит фрагмент из письма офиса генпрокурора Украины в минюст Турции, датированного 30 июня, где говорится, что судно с семью тысячами тонн груза якобы направляется в турецкий город Карасу.

Ранее замлавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность при вывозе зерна с Украины. По его словам, российская сторона также подтвердила намерение выполнить экспортные обязательства и помочь с поставкой зерновых и удобрений.

Западные страны неоднократно обвиняли Москву в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке из-за блокировки украинских портов. Россия отвергает претензии и заявляет, что не мешает вывозу пшеницы. Осуществить его, по версии Кремля, невозможно из-за того, что акватория портов заминирована.