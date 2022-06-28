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В России подтвердили готовность помочь с вывозом зерна с Украины

Замглавы МИД России Вершинин подтвердил готовность помочь при вывозе зерна с Украины

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Россия готова обеспечить безопасность при вывозе зерна с Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, пишет ТАСС.

По его словам, российская сторона также подтвердила намерение выполнить экспортные обязательства и помочь с поставкой зерновых и удобрений. Он отметил, что этому препятствуют незаконные односторонние санкции, наложенные западными странами на Россию из-за специальной военной операции страны на Украине.

Вершинин в телефонном разговоре также прокомментировал ситуацию с морскими портами на Украине. «Отмечалось, что Россия никогда не блокировала и не блокирует черноморские порты Украины, использование которых в настоящее время невозможно из-за их заминирования Киевом», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите стран «Группы семи» (G7) попросил помочь украинским властям в восстановлении страны и в экспорте пшеницы. Он также выразил пожелания по срокам завершения спецоперации России в республике.

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Виктория Кондратьева
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