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Байдену посоветовали пройти экспресс-курс по рыночной экономике

Boston Herald: президент США Джо Байден не понимает, как работает рыночная экономика
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президента США Джо Байдена обвинили в полном непонимании того, как работает рыночная экономика. Об этом пишут обозреватели газеты Boston Herald.

Отмечается, что попытки главы Белого дома обвинить в росте цен на топливо Россию и продающие его компании показывают нежелание разбираться в истинных причинах инфляции.

Издание поддержало твит Американской нефтегазовой ассоциации, которая посоветовала президенту Соединенных Штатов «пройти вводный курс экономической теории в университете».

«Стало неинтересно видеть попытки Байдена обвинить в высоких ценах на топливо всех, кроме собственной внутренней политики в области бурения и добычи», — пишут журналисты.

Ранее Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин. «Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт», — написал американский лидер. Байден отметил, что это необходимо сделать немедленно, поскольку «сейчас время войны и глобальных угроз».

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Марина Совина
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